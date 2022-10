Relatora no STJ vota para manter afastamento de Paulo Dantas, governador de Alagoas

Apoie o 247

247 - A ministra Laurita Vaz, relatora do inquérito contra o governador Paulo Dantas (MDB-AL) no Superior Tribunal de Justiça (STJ), votou a favor de manter o afastamento do chefe do Executivo alagoano nesta quinta-feira (13), informa o portal G1.

Laurita é a primeira a votar na Corte Especial, da qual fazem parte os 15 ministros mais antigos do STJ. Os outros 14 membros decidirão ainda hoje se mantêm ou reformam a decisão individual da relatora, que, em decisão monocrática, havia determinado, na terça-feira (11), o afastamento de Dantas por 180 dias a pedido da Polícia Federal (PF).

A ministra, em seu voto, alegou que o afastamento é necessário para barrar atuação da organização criminosa investigada e também para evitar interferências na investigação. O inquérito apura a suspeita de que Dantas tenha empregado funcionários fantasmas em seu gabinete quando exercia o mandato de deputado estadual.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) aponta perseguição política, visto que o governador é o favorito para vencer a eleição no estado diante de Rodrigo Cunha (União Brasil), apoiado pelo deputado federal bolsonarista Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.

"A perseguição ao governador Paulo Dantas remonta a 2017 , é da competência estadual. Foi parar no STJ por uma armação de Lira e lá perambulou por vários gabinetes até cair nas mãos certas da ministra bolsonarista Laurita Vaz, que não tem competência para o caso", escreveu Calheiros em seu Twitter na terça-feira.

