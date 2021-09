Renan elogia Fux e cobra reação do Congresso contra golpismo de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, afirmou nesta quarta-feira (8) que o Congresso Nacional tem falhado na defesa da democracia.

Tal falha, segundo Calheiros, sobrecarrega o Judiciário, que herda sozinho a missão de garantir a ordem constitucional.

O senador elogiou o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, em reação aos ataques golpistas de Jair Bolsonaro na terça-feira, 7 de setembro, e classificou como um "erro" a atitude do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de fechar a Casa nesta semana.

"Discurso de Fux não teve lacunas: crime de responsabilidade, crise sanitária e estabilidade. Quem tem faltado na defesa democracia é o Congresso, sobrecarregando o Judiciário. Fechar o Senado após o golpismo foi um erro. A leniência da República de Weimar criou um monstro", escreveu Renan Calheiros no Twitter.

