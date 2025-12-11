Secretário de município em Pernambuco é preso após espancar com taco esposa que trava batalha contra câncer

247 - O secretário municipal de Esportes e Lazer de Calumbi (PE), Numeriano Luiz de Sá — conhecido como Nô Numeriano (PRD) — foi preso por tentativa de feminicídio após agredir violentamente a esposa, que luta contra um câncer de intestino. As informações foram divulgadas originalmente pelo Metrópoles. O ataque ocorreu na manhã de terça-feira (9/12), em um apartamento de familiares no Recife.

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 64 anos utilizou um taco de madeira para espancar a vítima, de 57 anos. A violência só cessou porque vizinhos ouviram os gritos e acionaram a polícia. Antes mesmo da chegada das equipes, um morador do edifício conseguiu entrar no apartamento e interromper as agressões.

A mulher foi socorrida pelo Samu em estado grave. Levada a um hospital particular da capital, ela apresentou ferimentos extensos: perdeu três dentes, teve o nariz quebrado e sofreu dois abscessos na região dos olhos. A paciente passou por cirurgia e, até a manhã desta quinta-feira (11/12), seguia internada em estado estável.

Segundo familiares, o casal viajava com frequência a Recife para que a mulher pudesse dar continuidade ao tratamento contra um câncer de intestino, iniciado em 2021. O episódio, porém, revelou um histórico de fragilidade diante da doença e da dependência de deslocamentos constantes para a capital.

Prisão em flagrante é convertida em preventiva

Detido ainda no local, Nô Numeriano passou por audiência de custódia na quarta-feira (10/12). A juíza Blanche Maymone Pontes Matos, da Central Especializada das Garantias da Capital, decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva. Na decisão, ela justificou que a medida busca assegurar “a integridade física da vítima”. A magistrada também ressaltou que o secretário cometeu o crime “com extrema violência”.

Sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco, Numeriano tentou se eleger vereador de Calumbi nas eleições de 2024, mas não obteve sucesso. Ele ocupava o cargo de secretário municipal desde então.