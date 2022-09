Thiago Brennand é excluído de testamento dos pais

Pai do empresário que espancou modelo em uma academia teme aparecer morto por causas não naturais, após receber uma série de mensagens ameaçadoras de Thiago edit

247 - Os pais de Thiago Brennand Fernandes Vieira, empresário que espancou a modelo Alliny Helena Gomes, 37 , na academia Bodytech, localizada no Shopping Iguatemi em São Paulo, em 3 de agosto, pediram a exclusão do filho do testamento da família.

De acordo com reportagem do UOL Notícias, o empresário José Aécio Fernandes Vieira, 82, do Recife, pai de Thiago, decidiu atualizar seu testamento e registrar, em cartório, seu medo de aparecer morto por causas não naturais, após receber uma série de mensagens ameaçadoras de Thiago.

No documento, datado de novembro de 2019, José Aécio informa que o autor dos emails com diversas ameaças e motivo de tanta preocupação por parte da família era Thiago Brennand Fernandes Vieira, um de seus cinco filhos.

Os pais do empresário alegam que não possuem nenhuma afinidade com o filho e que sofrem as agressões "de forma reiterada, explícita e pública, pessoalmente e através de emails" que provocou "insuportável nível de sofrimento".

A mãe de Thiago Brennand, Joana Fernandes Vieira, por cautela, também registrou documento semelhante ao do esposo. Ambos estão em poder do Ministério Público de São Paulo na investigação dos supostos crimes sexuais.

