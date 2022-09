Escritório de advocacia deixa defesa de Thiago Brennand após novas denúncias

Apoie o 247

ICL

247 - O escritório Cavalcanti Sion Advogados deixou a defesa de Thiago Brennand, empresário que espancou a modelo Alliny Helena Gomes, 37, na academia Bodytech, localizada no Shopping Iguatemi em São Paulo, em 3 de agosto. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Agora, o empresário é representado pelos escritórios 'Alves de Oliveira e Salles Vanni', de São Paulo, e 'Carlos Barros e Gustavo Rocha Advocacia Criminal', de Recife. O motivo para a saída do Cavalcanti Sion não foi mencionado. O referido escritório é presidido pelas advogadas Dora Cavalcanti e Paula Sion e tem equipe predominantemente feminina, ainda de acordo com o Estadão.

Após a agressão de Brennand contra a modelo ter sido divulgada pelos principais jornais do país, inclusive chegando ao Fantástico, da TV Globo, outras nove mulheres apresentaram denúncias semelhantes ao Ministério Público. Há relatos de assédio sexual, estupros, cárcere privado, agressões e ameaças.

Uma outra mulher já o havia denunciado à Polícia Civil de Porto Feliz por motivos semelhantes, inclusive pelo empresário ter feito ela se submeter a um ritual de tatuagem, marcando as iniciais de seu nome no corpo da vítima. Entre as outras nove denúncias recentes, também há denúncias envolvendo tatuagens.

Brennand também já foi filmado agredindo um graçom de um hotel em um condomínio de luxo, em Porto Feliz , interior de São Paulo, em março deste ano.

Atualmente, o empresário é réu por lesão corporal e corrupção de menores por agredir a modelo em São Paulo e incentivar o filho dele, menor de 18 anos, a ofender a mulher . Os depoimentos das outras mulheres que o denunciam serão colhidos a partir da próxima segunda-feira (26), no Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência (NAV), coordenado pela promotora Silvia Chakian.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.