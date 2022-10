"Acha que paulistas são otários?", questiona Boulos sobre campanha de Tarcísio querer apagar imagens de tiroteio em Paraisópolis

Deputado federal eleito criticou Tarcísio de Freitas após áudio em que membro da campanha do bolsonarista pressiona um cinegrafista a apagar imagens do tiroteio em Paraisópolis edit

247 - O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol) usou as redes sociais para criticar o candidato a governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), após o vazamento de um áudio no qual um integrante da campanha de Tarcísio pressiona um cinegrafista da Jovem Pan a apagar imagens do tiroteio que interrompeu um ato de campanha em Paraisópolis, favela da Zona Sul de São Paulo.

“Equipe de Tarcísio mandou cinegrafista apagar vídeo de tiroteio em Paraisópolis. Tarcísio acha que os paulistas são otários?”, postou Boulos no Twitter.

>>> Áudio: equipe de Tarcísio mandou cinegrafista apagar imagens do tiroteio que interrompeu sua agenda em Paraisópolis

O episódio, registrado no dia 17 de outubro, foi explorado politicamente pela campanha de Tarcísio e por bolsonaristas que trataram o caso como um "atentado" contra o candidato, apesar da polícia ter afirmado no mesmo dia que a troca de tiros não teve qualquer relação com a presença do ex-ministro na comunidade.

Equipe de Tarcísio mandou cinegrafista apagar vídeo de tiroteio em Paraisópolis. Tarcísio acha que os paulistas são otários? — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 25, 2022





