Acusado pela morte de Marielle afirma estar com câncer e pede prisão domiciliar

247 - O acusado de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco pediu à Justiça a conversão da prisão preventiva em domiciliar sob a alegação de problemas graves de saúde. Segundo informações publicadas pela coluna de Paulo Cappelli no portal Metrópoles, a defesa de Robson Calixto sustenta que exames médicos indicam “alta probabilidade” de câncer para justificar o pedido.

Calixto é apontado pelas investigações como o intermediário entre os irmãos Brazão, suspeitos de serem mandantes, e os executores do crime que vitimou Marielle e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro.

No pedido apresentado à Justiça, os advogados afirmam que o estado de saúde do investigado exige acompanhamento médico especializado, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar. A defesa também argumenta que o tratamento adequado seria dificultado no sistema prisional.