Advogado pró-armas é baleado pela própria pistola em uma ressonância magnética

247 - O advogado e influencer pró-armas Leandro Mathias Novaes, 40 anos, foi atingido por um disparo de sua própria arma de fogo na tarde da última segunda-feira (16) na região dos Jardins, bairro nobre da cidade de São Paulo (SP). O defensor foi levado para o Hospital São Luiz em estado grave. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (18) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O influencer acompanhava a mãe dele num exame de ressonância magnética em um laboratório. Quando a máquina foi acionada, magnetismo puxou a arma que estava na sua cintura do advogado e a disparou contra ele. O tiro perfurou a região abdominal.

Antes de entrar na sala de exames, Mathias assinou um termo de ciência sobre os procedimentos para acessar os locais onde são feitos os exames de ressonância magnética.

Em nota, o Hospital São Luiz disse que não divulga informações clínicas sem autorização do paciente ou familiares.

O advogado, que se declara armamentista, mantém uma conta ativa no TikTok, com mais de 49 mil seguidores. Ele tira dúvidas sobre posse e porte de armamentos, do ponto de vista jurídico.

