Alckmin visita São Sebastião e anuncia plano de destinar moradias de Bertioga para desabrigados

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou neste sábado (25) que o governo federal estuda a possibilidade de aproveitar moradias construídas pelo governo estadual em Bertioga (SP) para abrigar, provisoriamente, famílias de São Sebastião que foram desabrigadas após o temporal que atingiu cidades do Litoral Norte de São Paulo.

Alckmin visitou São Sebastião e sobrevoou de helicóptero áreas atingidas, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto.

"Tem 1.500 apartamentos na cidade vizinha, em Bertioga. Estão praticamente prontos. Claro que eles se destinam à Caixa Econômica Federal. Foi até uma parceria feita no nosso tempo (quando ele era governador do estado de São Paulo). O terreno é do governo do estado e o estado entrou com recursos do Casa Paulista. É um programa chamado Entidades, mas, de repente, pode uma parte disso. Vou ver com o prefeito de Bertioga e com a Caixa Econômica Federal, ser cedido para famílias daqui", disse Alckmin, durante reunião na cidade.

Bertioga é uma cidade do Litoral Norte de São Paulo que fica próxima a São Sebastião. Durante a coletiva de imprensa, o vice-presidente destacou que uma das prioridades é a questão da habitação para as famílias que perderam as moradias nesse temporal e o governo federal irá auxiliar com recursos para a construção de moradias.

Alckmin também se manifestou por meio de sua conta no no Twitter.

"Seguindo a orientação do presidente Lula de auxiliar as famílias enlutadas e desabrigadas no litoral Norte de SP, visitei hoje, ao lado do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, do governador de SP, Tarcísio de Freitas, do ministro Waldez Góes e da ministra Anielle Franco, as áreas afetadas pelas fortes chuvas que castigaram a região. Os governos federal e estadual, em parceria, já autorizaram mais de R$ 60 mi em ações emergenciais para a região, como operações de busca e salvamento, entrega de medicamentos, distribuição de alimentos e saques do FGTS para os moradores atingidos. Além disso, o presidente Lula determinou que o governo federal, em parceria com o governo paulista, promova ações para reconstrução dos municípios afetados, investindo no escoamento de águas pluviais, em saneamento e em habitação", escreveu.

"Será com união, foco nas pessoas e sustentabilidade que tornaremos as cidades brasileiras mais resilientes para lidar com eventos climáticos extremos, prevenindo perdas humanas e materiais", acrescentou.

Seguindo a orientação do presidente @LulaOficial de auxiliar as famílias enlutadas e desabrigadas no litoral Norte de SP, visitei hoje, ao lado do prefeito de São Sebastião, @prefeitoFA, do governador de SP, @tarcisiogdf, do ministro @waldezoficial e da ministra @aniellefranco + pic.twitter.com/5ma3MaPPma — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) February 25, 2023

