Além de Castro, megaoperação da PF mira grupo comandado por empresário dos combustíveis

247 - O advogado e empresário Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit, dono da Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, voltou ao centro das atenções nesta sexta-feira (15), após uma megaoperação da Polícia Federal nesta manhã contra o conglomerado e outras empresas do setor de combustíveis. Dono da Refit é investigado em apuração sobre prejuízo bilionário aos cofres públicos. O governador afastado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também foi alvo da operação. As informações são do g1.

A empresa comandada por Magro é apontada como a maior devedora de ICMS em São Paulo e uma das maiores no Rio de Janeiro e na União, em meio a investigações sobre supostos danos bilionários aos cofres estaduais e federais.

Quem é Ricardo Magro

Ricardo Magro, de 51 anos, é advogado, empresário e uma figura recorrente em disputas do mercado de combustíveis. Paulistano, ganhou projeção no Rio de Janeiro ao assumir o comando da antiga Refinaria de Manguinhos, hoje Refit, grupo que dirige desde 2008.

Formado em Direito pela Universidade Paulista (Unip), com pós-graduação em direito tributário, Magro passou a morar em 2016 em uma área nobre de Miami, nos Estados Unidos. Sua trajetória empresarial é marcada por embates com o fisco, disputas com distribuidoras e questionamentos de órgãos de fiscalização.

A Refit, sob seu comando, tem sido citada em diferentes investigações tributárias e em controvérsias envolvendo o recolhimento de impostos no setor de combustíveis. O empresário, porém, rejeita a imagem de maior devedor de ICMS do país e sustenta que é alvo de uma perseguição institucional promovida por grandes companhias do mercado.