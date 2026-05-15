Cláudio Castro é alvo de operação da PF no Rio

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (15), no âmbito das investigações relacionadas ao caso Refit. Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Castro, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A operação também teve como alvo o empresário Ricardo Magro, dono da Refit, antiga refinaria de Manguinhos.

A ordem para as buscas foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo fontes da Polícia Federal, a investigação está ligada às apurações sobre supostos benefícios concedidos à empresa durante a gestão de Cláudio Castro no governo fluminense.

De acordo com as investigações, a antiga refinaria de Manguinhos recebeu, em 2023, um incentivo fiscal concedido pelo então governo estadual para ampliar sua atuação no mercado de óleo diesel. O caso passou a ser analisado no contexto das apurações envolvendo a Refit e possíveis irregularidades tributárias.

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. A Justiça ainda determinou a inclusão de um dos investigados na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para localizar foragidos internacionais.

O STF também autorizou o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros ligados aos investigados e determinou a suspensão das atividades econômicas das empresas envolvidas no esquema apurado pela PF.

A operação contou com apoio técnico da Receita Federal e amplia a pressão sobre aliados políticos e empresários ligados ao setor de combustíveis no Rio de Janeiro. Cláudio Castro, que articula uma candidatura ao Senado nas eleições de outubro, enfrenta agora um novo desgaste político em meio ao avanço das investigações federais.

Atualmente, o governo do estado está sob comando interino do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, em razão da vacância dos cargos de governador e vice-governador. O Supremo ainda não concluiu o julgamento que decidirá se o próximo chefe do Executivo fluminense será escolhido por eleição direta ou indireta.