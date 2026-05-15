Reação de Flávio Bolsonaro aos diálogos com Vorcaro foi “desastrosa”, aponta Folha

247 – A Folha de S.Paulo publicou nesta sexta-feira um duro editorial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmando que a reação do parlamentar às revelações sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro foi “desastrosa” e que a intimidade entre ambos “é de estarrecer”.

No texto, o jornal sustenta que os diálogos divulgados pelo Intercept Brasil mostram uma proximidade incompatível entre um pré-candidato à Presidência da República e um empresário investigado pela Polícia Federal por fraudes financeiras de grandes proporções.

“São estarrecedoras as conversas em que o senador Flávio Bolsonaro cobra do fraudador Daniel Vorcaro valores milionários supostamente para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro”, escreveu a Folha.

O editorial ressalta que o caso explode justamente no início da tentativa de Flávio Bolsonaro de se consolidar como candidato ao Palácio do Planalto em 2026.

“Irmão” de Flávio Bolsonaro

A Folha destacou especialmente o tom de intimidade das mensagens enviadas pelo senador ao banqueiro Daniel Vorcaro. Em um dos diálogos revelados, Flávio escreveu:

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente.”

Segundo o jornal, a frase demonstra o grau de proximidade entre os dois e torna ainda mais delicada a situação política do senador.

“No afago fraterno, Flávio apelava ao então dono do Master para que saldasse os R$ 134 milhões prometidos para o filme ‘Dark Horse’”, diz o editorial.

O jornal lembra que o longa-metragem sobre Jair Bolsonaro seria produzido nos Estados Unidos e que, após a prisão de Vorcaro e o colapso do Banco Master, os repasses teriam sido reduzidos para cerca de R$ 61 milhões.

Suspeita sobre Eduardo Bolsonaro

A Folha também menciona a suspeita investigada pela Polícia Federal de que o projeto cinematográfico possa ter servido de fachada para financiar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

“Policiais desconfiam de que a iniciativa artística dos Bolsonaros seja fachada para financiar o ex-deputado fujão Eduardo nos EUA”, afirma o texto.

O jornal considera plausível a hipótese devido ao volume extraordinário de recursos envolvidos na produção. Segundo o editorial, o orçamento alegado rivalizaria com grandes produções de Hollywood.

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde o ano passado e passou a atuar politicamente junto a setores da extrema direita norte-americana. Ele também trabalhou para pressionar autoridades dos EUA a adotarem sanções econômicas contra o Brasil e medidas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo tentativas de enquadramento na Lei Magnitsky.

Folha critica tentativa de defesa

O editorial afirma que a resposta inicial de Flávio Bolsonaro agravou ainda mais o desgaste político do caso.

“A reação do pré-candidato do PL foi desastrosa. Primeiro negou relação com o ex-banqueiro. Depois, diante do fato, disse não ter feito nada de errado ao pedir dinheiro para uma ação privada”, escreveu o jornal.

Para a Folha, o argumento de que se tratava de uma negociação privada não elimina a gravidade do episódio, já que o foco central é a origem dos recursos.

“O argumento perde o sentido quando se leva em conta a fonte pagadora. Vorcaro tentou comprar a República com o seu dinheiro sujo”, afirma o texto.

Pressão aumenta sobre Flávio Bolsonaro

O jornal conclui afirmando que o senador precisará apresentar explicações convincentes sobre a natureza da relação com Daniel Vorcaro e sobre o destino dos recursos negociados para o filme “Dark Horse”.

Segundo a Folha, a proximidade entre o pré-candidato do PL e o banqueiro investigado se tornou um dos primeiros grandes abalos da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.