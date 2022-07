Ao lado de Santa Cruz, Rodrigo Neves afirma: "essa aliança é a aliança da mudança segura do Rio de Janeiro"

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Levorato, 247 - Após o anúncio da aliança entre Rodrigo Neves (PDT) e Felipe Santa Cruz (PSD), candidatos a governador e vice-governador do Rio de Janeiro, respectivamente, a dupla participou de um evento na manhã desta quinta-feira (14) para selar a união.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira mostra que Rodrigo Neves tem 6% das intenções de voto para governador e Felipe Santa Cruz 2%. No cenário sem o agora ex-pré-candidato do PSD e outros nomes, Neves vai para 9%. A pesquisa ouviu presencialmente 1.200 eleitores do Rio de Janeiro entre 8 e 11 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,8 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-05160/2022.

>>> Lula cresce quatro pontos percentuais e lidera no Rio, segundo pesquisa Genial/Quaest para presidente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Neves, o pleito de 2022 é o mais importante da história do Rio. "Não se trata apenas e somente de defender a causa da democracia, mas é a eleição mais importante do estado porque diante da história, da tragédia, da pior crise econômica e social da história do Rio de Janeiro, talvez daqui a quatro anos nós não tenhamos estado do Rio de Janeiro para administrar, porque esse estado pode ser definitivamente controlado pelas organizações criminosas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedetista cumprimentou Marcelo Freixo (PSB), que divide a liderança nas pesquisas com o atual governador, Cláudio Castro (PL), mas tentou trazer para si a imagem de gestor experiente que poderá recolocar o Rio nos trilhos do desenvolvimento. "Tenho muito respeito pelo deputado Freixo como parlamentar, e é um bom parlamentar. Mas, vejam, o Rio é maior desafio de governança dos 27 estados da federação. É evidente que o Rio não pode mais correr riscos, e essa aliança é a aliança da mudança segura do Rio de Janeiro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Neves, sua aliança com Santa Cruz "muda completamente a dinâmica da eleição no Rio".

Felipe Santa Cruz exaltou as qualidades de Neves, principalmente sua experiência política. "Todos nós aqui temos um compromisso. Ele [Rodrigo Neves] está pronto. Eu tinha dificuldade de me diferenciar do Rodrigo Neves. O Rodrigo pensa muito parecido com a gente. Mas o Rodrigo tem um diferencial que a gente não pode abrir mão nesse momento do Rio de Janeiro. É muito grave a crise, a situação do nosso povo, é muito grave em especial a situação de quem precisa mais. Há um discurso contraditório no ar, de um governador que vende um estado que não existe, onde há paz nas ruas, onde a segurança melhorou, onde o estado está rico e as pessoas são felizes. Não é o Rio de Janeiro que eu encontrei nessa pré-campanha. É um Rio de Janeiro que está sedento por liderança. O Rodrigo está pronto porque ele tem experiência de gestão, tem caráter, tem um grupo e nós, do PSD, a partir de hoje fazemos parte do grupo do Rodrigo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE