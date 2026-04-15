Após ação de Beth Sahão em parceria com a APqC, Justiça anula audiência sobre venda de áreas de pesquisa em SP

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a audiência pública que estava marcada para terça-feira (14) e que discutiria a venda de 35 áreas pertencentes a institutos de pesquisa do estado. A decisão atende a uma ação movida pela Associação dos Pesquisadores Científicos (APqC) do Estado de São Paulo, em parceria com a deputada estadual Beth Sahão (PT).

De acordo com a medida judicial, qualquer nova tentativa de realização de audiência sobre o tema deverá cumprir exigências prévias. Entre elas estão a aprovação da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a apresentação de estudos técnicos, além de análises sobre impactos nas pesquisas e um plano que assegure a continuidade das atividades científicas.

A ação foi apresentada pela APqC em conjunto com o mandato da deputada Beth Sahão. O objetivo foi questionar a condução do processo e os possíveis impactos sobre a estrutura de pesquisa científica no estado.

Após a decisão, a parlamentar afirmou: “Essa é uma vitória construída junto com os pesquisadores. A ciência paulista não pode ser desmontada sem diálogo, transparência e respeito”.