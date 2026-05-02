Às vésperas do show da Shakira, homem é preso ao cobrar R$ 1,8 mil por caipirinha em Copacabana

247 - Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (1º) em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, suspeito de tentar vender uma caipirinha por R$ 1,8 mil a um cidadão que estava na praia. A abordagem ocorreu na faixa de areia, nas proximidades do espelho d’água, em uma das áreas mais movimentadas e conhecidas da orla carioca.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a vítima estava desnorteada e teria sido coagida por um grupo de pessoas a pagar o valor cobrado pela bebida para conseguir deixar o local. O suspeito foi conduzido à 12ª DP, em Copacabana, onde o caso foi registrado como suspeita de extorsão.

De acordo com a Seop, agentes conseguiram prender um dos envolvidos durante a ação. Outros suspeitos que estariam no local conseguiram fugir antes da conclusão da abordagem.

A prisão ocorreu durante a chamada Operação Tatuí, ação preparatória para o evento Todo Mundo no Rio, marcado para este sábado (2), com a presença da cantora Shakira. A mobilização teve como foco a fiscalização da faixa de areia e a retirada de materiais irregulares da praia.

Além da prisão do suspeito, as equipes apreenderam 12 garrafas de destilados, carrinhos e diferentes estruturas usadas de forma irregular na areia. Dois acampamentos também foram desmobilizados durante a operação.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que a ação tem como objetivo localizar materiais e produtos enterrados ou posicionados estrategicamente nas areias, principalmente por vendedores ambulantes e barraqueiros que atuam de maneira irregular na orla.

"A iniciativa visa também deixar a orla mais limpa e ordenada, além de evitar acidentes com garrafas de vidro. Cerca de 40 servidores foram mobilizados para a ação. Um drone auxiliou as equipes durante a noite/madrugada", afirmou a Seop.

A operação contou ainda com o apoio de agentes da Guarda Municipal e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a Comlurb. As equipes atuaram durante a noite e a madrugada para reforçar a fiscalização em Copacabana antes da realização do evento.

O caso se soma a episódios recentes envolvendo cobranças abusivas na orla carioca, especialmente contra frequentadores e turistas. Em ocorrências semelhantes, vítimas relataram valores muito acima do normal por bebidas e alimentos vendidos na praia.

Com a proximidade de grandes eventos e o aumento do fluxo de pessoas em Copacabana, a fiscalização municipal busca coibir golpes, retirar estruturas irregulares da areia e reduzir riscos associados ao uso de garrafas de vidro e à ocupação desordenada da faixa de areia.