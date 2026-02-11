Shakira será atração do ‘Todo Mundo no Rio’, em Copacabana

247 - A cantora Shakira será a grande atração do evento “Todo mundo no Rio”, marcado para a noite de 2 de maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, de acordo com informações divulgadas pelo colunista Lauro Jardim e confirmadas pelo g1. A apresentação está programada para começar às 21h45 e integra a programação da tradicional festa de rua carioca. As informações são do G1.

A colombiana firmou na terça-feira (10) contrato com a produtora Bonus Track, liderada por Luiz Oscar Niemeyer, para se apresentar na orla mais famosa da cidade. O espetáculo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e é patrocinado pela marca Corona, com uma apresentação de abertura ainda sem artista definido.

Shakira retorna ao Brasil poucas semanas após iniciar sua nova turnê mundial, que começou no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A turnê divulga o álbum “Las mujeres ya no lloran” (em tradução livre, “As mulheres já não choram”), e a passagem pelo país marcou seu primeiro grande show no Brasil em oito anos.

Nas redes sociais, a expectativa sobre a participação de Shakira no “Todo mundo no Rio” vinha crescendo desde o início do ano, com fãs e portais especializados em música levantando a possibilidade de sua presença. Em determinado momento, o show chegou a ser removido do site Songkick, alimentando especulações antes da confirmação oficial.