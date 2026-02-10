Flamengo visita Vitória em jogo de reação no Brasileirão

247 - Vitória e Flamengo entram em campo em um confronto marcado por pressão e necessidade de recuperação no Brasileirão. As duas equipes iniciaram a temporada em ritmo irregular, com números que evidenciam dificuldades defensivas e desempenho abaixo do esperado, aumentando a cobrança das torcidas.

Um dos pontos de atenção para o Flamengo é a vulnerabilidade em transições rápidas. O time é o que mais sofreu gols em contragolpes entre os clubes da Série A neste começo de ano, com cinco gols levados dessa forma. Três desses gols aconteceram em partidas contra Fluminense, Corinthians e Internacional, evidenciando um problema recorrente no setor defensivo rubro-negro.

Considerando apenas os jogos das duas primeiras rodadas do Brasileirão, o Flamengo aparece como a equipe que mais permitiu finalizações em contra-ataques: foram seis chances cedidas aos adversários, com um gol sofrido. O Vitória, por outro lado, apresentou um comportamento defensivo mais controlado nesse tipo de lance, permitindo apenas uma finalização em contragolpe.

No aspecto ofensivo, o Vitória também tem buscado explorar velocidade e transições rápidas. A equipe baiana somou quatro finalizações em contra-ataques, a terceira maior marca entre os clubes analisados nesse início de campeonato, mas ainda não conseguiu transformar essas oportunidades em gol.

Apesar do cenário de instabilidade, Flamengo e Vitória têm volume ofensivo parecido. Nos dois primeiros jogos do Brasileirão, o Flamengo finalizou 30 vezes, enquanto o Vitória chegou a 26 tentativas.

A diferença mais expressiva aparece no número de finalizações sofridas. O Vitória foi alvo de 29 finalizações adversárias, enquanto o Flamengo sofreu 19, um dado que aponta maior exposição defensiva do time baiano e reforça o desafio do clube em equilibrar seu sistema de marcação.

Campanhas irregulares aumentam pressão nas duas equipes

O confronto acontece em meio a um início de temporada difícil para ambos. O Flamengo tem o pior aproveitamento entre os clubes da Série A em 2026, com apenas 30% dos pontos conquistados, somando duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. Parte desse desempenho foi influenciada por partidas disputadas com a equipe sub-20 no Campeonato Carioca, mas os resultados ainda assim acendem o alerta.

O Vitória também não vive um bom momento. O time tem o sexto pior desempenho entre os integrantes da elite nacional, com aproveitamento de 48%, acumulando três vitórias, quatro empates e duas derrotas. A equipe tenta ganhar consistência em um início de ano marcado por oscilações e dificuldades em jogos decisivos.

Mesmo com a campanha instável, o Flamengo teve um resultado expressivo recentemente ao golear o Sampaio Corrêa-RJ por 7 a 1 no Carioca, um placar que trouxe alívio momentâneo e renovou a confiança do elenco.

O Vitória, por sua vez, chega ao duelo com a lembrança recente de uma goleada sofrida por 5 a 1 para o Palmeiras, em São Paulo, resultado que aumentou a cobrança por uma resposta imediata. Na sequência, a equipe empatou fora de casa com o Jequié por 2 a 2 utilizando um time alternativo, com titulares cuja média de idade era três anos menor em comparação com o grupo que enfrentou o Palmeiras.

Retrospecto no barradão favorece o flamengo

O histórico recente do confronto também pesa contra o Vitória. Desde 2006, o clube baiano venceu o Flamengo em casa apenas uma vez, em 2013, em um total de dez partidas pela Série A.

O Flamengo também carrega bons números recentes como visitante no Brasileirão. A equipe venceu cinco dos últimos seis jogos fora de casa na competição, registrando apenas um empate nesse período.

No entanto, a realidade atual do Flamengo longe do Rio de Janeiro é bem diferente. Em 2026, o time ainda não venceu como visitante e perdeu os quatro compromissos disputados fora de casa, um desempenho que contrasta com o retrospecto recente no campeonato e aumenta a pressão para mudar esse cenário.

O Vitória, jogando diante de sua torcida, apresenta desempenho mais equilibrado. Em casa, venceu duas partidas em 2026, empatou uma e perdeu uma, o que dá ao time baiano a expectativa de aproveitar o mando de campo para tentar quebrar o tabu recente diante do adversário carioca.

Com as duas equipes pressionadas e precisando apresentar evolução, o duelo surge como uma oportunidade decisiva para retomar confiança e tentar iniciar uma reação no Brasileirão.

Internautas na expectativa por mais uma rodada do Brasieliro

Dados do Google Trends mostram expectativa nacional pelo jogo desta noite, sobretudo em estados do norte do Brasil.