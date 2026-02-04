Flamengo recebe o Inter no Maracanã pela 2ª rodada do Brasileirão; confira onde assistir

247 - Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h, no Maracanã, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam pressionadas após resultados negativos recentes e que veem o duelo como oportunidade de reação imediata na competição.

O Flamengo entra em campo após uma sequência de derrotas. A equipe carioca perdeu para o São Paulo na estreia do Brasileirão e, no domingo, foi superada pelo Corinthians na decisão da Supercopa. Nem mesmo a estreia de Lucas Paquetá conseguiu evitar o revés. Para o jogo desta quarta, o técnico Filipe Luís terá um desfalque importante: Jorginho, que cumpre suspensão após expulsão.

O Internacional, por sua vez, tenta se recuperar depois de estrear com derrota no Brasileirão. O time gaúcho perdeu em casa para o Athletico-PR, apesar de viver bom momento no Campeonato Gaúcho, onde lidera a competição e vem de vitória sobre o Caxias. Diante de um adversário que conquistou recentemente o título nacional e a Libertadores, o Colorado busca uma resposta imediata. O centroavante Alerrandro, contratado na sexta-feira, pode ficar à disposição.

As prováveis escalações indicam força máxima dos dois lados. O Flamengo deve começar a partida com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz (ou Paquetá) e Arrascaeta; Carrascal (ou Cebolinha), Pedro e Plata. Já o Inter tende a ir a campo com Rochet (ou Anthoni); Bruno Gomes, Félix Torres (ou Victor Gabriel), Mercado e Bernabei; Ronaldo e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

A arbitragem do confronto será comandada por Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, e Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. O árbitro de vídeo será Caio Max Augusto Vieira, de Goiás.

O duelo contará com acompanhamento em tempo real em plataformas digitais e terá transmissão confirmada pelo canal Premiere.

Buscas pela partida aumentam ao longo desta quarta-feira

Dados do Google Trends demonstram aumento repentino de buscas pelo duelo na tarde desta quarta-feira.