      Ato contra PL da anistia reúne multidão em Copacabana, no Rio (vídeos)

      Uma multidão se reúne, na tarde deste domingo (14), na Avenida Atlântica, em Copacabana

      Ato contra PL da Dosimetria reúne multidão em Copacabana, no Rio (Foto: Reprodução)

      247 - Uma multidão se reúne, na tarde deste domingo (14), na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, em um ato contra a aprovação do PL da Dosimetria na Câmara dos Deputados. O projeto, aprovado na última terça-feira e que agora está sob análise do Senado, reduz as penas para os condenados por golpe de estado, incluindo Jair Bolsonaro.

      Veja imagens e vídeos do ato:

