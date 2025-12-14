Ato contra PL da anistia reúne multidão em Copacabana, no Rio (vídeos)
247 - Uma multidão se reúne, na tarde deste domingo (14), na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, em um ato contra a aprovação do PL da Dosimetria na Câmara dos Deputados. O projeto, aprovado na última terça-feira e que agora está sob análise do Senado, reduz as penas para os condenados por golpe de estado, incluindo Jair Bolsonaro.
Veja imagens e vídeos do ato: