Bares no Leblon, no Rio, voltam a lotar em plena pandemia de Covid (vídeo)

247 - Como se a pandemia de coronavírus não existisse no Brasil, uma multidão lotou bares no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira 4.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas aglomeradas cantando, dançando e bebendo juntas, sem respeitar qualquer regra de distanciamento social.

Algumas dessas imagens mostram a Rua Dias Ferreira, uma das conhecidas pelos bares, e comentários de internautas de que parecia estar ainda mais lotada do que antes da pandemia.

O Rio de Janeiro já foi notícia no último fim de semana pela aglomeração das praias . No início de julho, na noite de abertura dos comércios , outra polêmica na cidade, também no Leblon, com direito a agressão contra fiscais da Prefeitura que averiguavam as regras de distanciamento nos bares.

Assista:

Ontem a Dias Ferreira estava mais cheia do que antes da pandemia. Era nível Carnaval. E as pessoas cantando alto, orgulhosas de sua ignorância e falta de empatia.



124 mil mortos. Mais de mil por dia. Não vi por aqui ou na mídia a revolta da outra vez.



Acostumamos? Desistimos? pic.twitter.com/uTsjOpPGKq — André Fran (@andrefran) September 5, 2020

Noite de sexta. O Rio de Janeiro vive como se não houvesse uma pandemia ameaçando a saúde e a vida das pessoas com o risco de contaminação pelo #coronavirus. Pessoas se aglomeram no Leblon e ignoram medidas de precaução à #COVIDー19 https://t.co/pfLmSh18rh #covid #pandemia #rio pic.twitter.com/7B7q0pFoF4 — Folha de S.Paulo (@folha) September 5, 2020

