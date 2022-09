Benedita da Silva diz que evangélicos vão surpreender com voto velado em Lula

Apoie o 247

247 - A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) afirmou que acredita em uma porcentagem maior de votos dos evangélicos no candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em comparação com os números divulgadas pelas pesquisas oficiais. De acordo com o Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (29), Jair Bolsonaro (PL) tem 50% entre os evangélicos contra 30% do petista.

"Os evangélicos vão dar uma surpresa [nessa eleição]. Os grandes líderes são, sim, pró-Bolsonaro, mas a maioria das igrejas pentecostais é de gente humilde, favelado", disse a parlamentar, de acordo com relatos publicados nesta sexta-feira (30) por Veja.

"O voto é secreto e a cada dia mais as coisas aumentam [em favor de Lula], principalmente entre nós, mulheres evangélicas, que, fora da Igreja, temos filhos na prisão, filhos LGBTQI, enfim. Depois do debate de ontem, ficou ruim para o Bolsonaro chamar o Lula de ex-presidiário. As famílias evangélicas sabem o que está acontecendo dentro dos presídios", acrescentou.

O Agregador do Estadão mostrou nesta sexta que Lula seria eleito no primeiro turno. Na pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta, o ex-presidente conseguiu 50% dos votos válidos. Para vencer uma eleição no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

