Bolsonarista tenta calar Talíria Petrone em audiência com ministro da Justiça (vídeo)

A deputada do PSOL-RJ também cobrou resposta do governo sobre o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips, mas foi interrompida por José Medeiros (PL-MT)

247 - O deputado federal José Medeiros (PL-MT) tentou impedir nesta quarta-feira (15) o depoimento feito pela deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), durante audiência na Câmara com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, sobre o caso Genivaldo de Jesus Santos, morto no dia 25 de maio por asfixia dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Umbaúba, Sul de Sergipe.

A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) também cobrou respostas de Torres a respeito da atuação de agentes de segurança pública na chacina da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, com mais de 20 mortos, em 24 de maio, e sobre o patrulhamento no Vale do Javari, onde o indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips desapareceram, no dia 5 deste mês.

O bolsonarista José Medeiros (PL-MT) interrompeu a parlamentar e afirmou que os temas tratados por Talíria não condiziam com o objetivo da audiência. Deputados próximos tentaram intervir.

Caso Bruno e Dom Phillips

Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", assassinaram o indigenista e o jornalista.

A PF disse que o material orgânico encontrado durante buscas pelos dois é parte de estômago humano.

na audiência sobre a morte do Genivaldo na comissão de Direitos Humanos e Minorias, o deputado José Medeiros (PL-MT) interrompeu Taliria Petrone (PSOL-RJ) @taliriapetrone pic.twitter.com/pZaF4PN91Z — beatriz adam drivernática🥢 (@furlerbeaa) June 15, 2022

