Briguento e temido: quem é o homem que arrastou e mutilou a ex na Marginal Tietê

247 - Douglas Alves da Silva, 26 anos, preso no último domingo (30/11) por atropelar e arrastar a ex-companheira na Marginal Tietê, zona norte de São Paulo, era descrito como um homem briguento e temido na região onde vivia. O caso deixou a vítima, Tainara Souza Santos, com as duas pernas amputadas. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Polícia Civil, moradores conheciam o histórico agressivo de Douglas e afirmaram ter receio de denunciá-lo anteriormente. O silêncio só foi rompido após a brutalidade do crime, registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, Tainara aparece caminhando com um amigo quando é atingida por um carro preto e arrastada por vários metros ao longo da Marginal.Douglas foi preso após ser baleado no braço ao reagir à abordagem policial. Na audiência de custódia, sua prisão preventiva foi mantida pela Justiça. Ele já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo e envolvimento em brigas na vizinhança.

A versão de Douglas e o que diz a investigação

Durante depoimento, o acusado afirmou que queria apenas “dar um susto” em Tainara após uma briga iniciada dentro de um bar na véspera do crime. Ele alegou que, ao ver a ex saindo do estabelecimento acompanhada, decidiu fazer uma manobra com o carro para assustá-la, mas acabou a atingindo. Disse ainda que acreditava haver um problema mecânico quando acelerou e que não percebeu os sinais de motoristas que tentavam alertá-lo porque estava com os vidros fechados e o som alto. Douglas também declarou que fugiu por medo de ser agredido.

A polícia, porém, rejeita essa narrativa. O delegado Augusto César Pedroso Bícego, do 90º Distrito Policial, afirma que Douglas conhecia Tainara, com quem mantinha um relacionamento esporádico, e agiu por ciúmes e inconformismo com o fim da relação. Testemunhas relataram que o amigo que estava com ele, Kauan, tentou impedi-lo e pediu repetidamente para que parasse o veículo enquanto a vítima era arrastada. “Tainara só escapou porque o corpo se desprendeu”, disse o delegado.

A irmã da vítima reforçou que Douglas já a perseguia e que eles nunca tiveram um relacionamento estável. As agressões e ameaças anteriores eram conhecidas pela família.

O estado de saúde de Tainara

Tainara está internada na Unidade de Terapia Intensiva e não corre risco de morrer, segundo os advogados da família. Ela passou por cirurgias delicadas e teve ambas as pernas amputadas — uma delas após um dos pés ter sido totalmente dilacerado durante o arrastamento.

Descrita como uma mulher alegre, sociável e querida por todos, Tainara é mãe de dois filhos, de 12 e 8 anos, e sustentava sozinha a família. Trabalhava na produção de uma agência de comércio eletrônico e tinha planos para reorganizar a vida profissional.“Tudo que ela puder aproveitar dessa vida, ela aproveita”, afirmou a amiga Letícia. O irmão, Luan, reforçou o perfil da jovem: “Ela é uma menina alegre. Gosta de sair, curtir, não arruma briga, é querida, faz todo mundo sorrir, é brincalhona”.

Nas redes sociais, Tainara publicava fotos de viagens e momentos com os filhos e amigos, refletindo a personalidade expansiva e otimista que familiares agora tentam preservar diante da tragédia.

Enquanto a vítima luta pela recuperação, a polícia segue reunindo provas para esclarecer a dinâmica completa do crime. O Ministério Público deve denunciar Douglas por tentativa de feminicídio qualificado.