Cacique Raoni é transferido para hospital de São Paulo após internação em UTI

247 - O líder indígena Raoni Metuktire foi transferido na manhã desta sexta-feira (19) para o Hospital São Paulo, na capital paulista, após permanecer internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em Mato Grosso desde domingo (14). Raoni estava no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, no norte do estado, após apresentar quadro de vômito, tosse intensa e dores abdominais. As informações são do Metrópoles.

Segundo os boletins médicos divulgados nos últimos dias, houve melhora progressiva de seu estado de saúde. De acordo com o hospital, a transferência ocorreu após avaliação conjunta das equipes médicas responsáveis pelo atendimento.

"A decisão pela transferência foi tomada após avaliação criteriosa e alinhamento entre as equipes médicas responsáveis pelo caso, com o objetivo de assegurar a continuidade da assistência em unidade de referência para o acompanhamento cirúrgico do paciente", informou a unidade de saúde.

A viagem para São Paulo foi realizada em uma aeronave disponibilizada pelo Governo de Mato Grosso. Durante o deslocamento, Raoni foi acompanhado por familiares, além de um médico intensivista e um enfermeiro. Segundo o hospital, no momento da transferência o líder indígena estava lúcido, consciente e orientado, respirando espontaneamente e sem necessidade de ventilação mecânica.

Tratamento na capital paulista

Aos 94 anos, Raoni passará a ser acompanhado pela equipe do Hospital São Paulo, vinculado à Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que dará continuidade ao tratamento especializado de seu quadro clínico.