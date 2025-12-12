Caetano convoca ato musical contra PL da Dosimetria

247 - O músico Caetano Veloso anunciou a realização de um ato musical neste domingo (14), no Rio de Janeiro, em reação a recentes decisões do Congresso Nacional. A mobilização surge após a aprovação do chamado PL da Dosimetria, projeto que reduz as penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas e que beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O anúncio foi feito por Caetano em suas redes sociais, como parte das ações da iniciativa 342 Artes, grupo de mobilização em defesa do setor cultural liderado por Paula Lavigne, produtora e mulher do artista.

Na postagem, Caetano convoca o público com uma mensagem direta ao Legislativo: "Vamos devolver o Congresso para o povo". O evento está marcado para as 14h, em Copacabana, entre os postos 4 e 5. De acordo com a organização, os detalhes sobre as atrações musicais que participarão do ato ainda serão divulgados.

Batizado de “Ato Musical 2: O Retorno”, o protesto é apresentado como uma continuidade da mobilização realizada em 21 de setembro, quando artistas se reuniram contra a chamada PEC da Blindagem. Na ocasião, Caetano Veloso dividiu o palco e o ato público com nomes como Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Ivan Lins e Lenine, em uma manifestação que reuniu músicos e público na capital fluminense.