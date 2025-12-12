Bolsonaro diz a Flávio que irá pagar o preço da sua condenação

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) revelou qual foi a reação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), à aprovação do Projeto de Lei da Dosimetria pela Câmara dos Deputados, ocorrida na madrugada de quarta-feira (10). As declarações foram feitas por Flávio em entrevista ao canal Irmãos Dias Podcast e publicadas pelo portal Metrópoles.

Segundo o senador, Bolsonaro afirmou que aceita as consequências pessoais da condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas demonstrou preocupação com a situação dos demais condenados pelos atos golpistas. De acordo com Flávio, o ex-presidente disse: “Pode aprovar desse jeito que eu vou pagar o preço. Eu encaro isso aqui, eu resolvo, o que me dói o coração é saber que essas pessoas inocentes estão sendo perseguidas e não estão podendo conviver em suas casas”.

O PL da Dosimetria recalcula e reduz as penas aplicadas aos condenados por crimes ligados à tentativa de golpe de Estado e aos ataques de 8 de Janeiro. A proposta avançou após a frustração de um plano inicial de aliados bolsonaristas que defendiam uma anistia ampla, geral e irrestrita para os envolvidos. Essa alternativa, no entanto, não prosperou no Congresso.

Ao assumir a relatoria do projeto, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) deixou claro que não trabalharia por anistia, mas por uma redução das penas. A mudança de estratégia passou a ser vista por aliados do ex-presidente como uma forma indireta de amenizar sua situação jurídica.

Flávio Bolsonaro relatou ainda que o pai defendeu a continuidade da mobilização política em favor da anistia, mesmo aceitando cumprir a própria pena. “Eu quero pagar o preço, deixa eu aguento mais aqui. Lá na frente a gente sabe como é que faz e vamos continuar lutando pela anistia porque, pelo menos, essas pessoas estarão em casa. Não vão estar sofrendo como eu estou sofrendo aqui. [É] mais uma força para eu lutar aqui dentro”, teria dito Bolsonaro, segundo o senador.

Redução de pena em regime fechado

Caso o PL da Dosimetria seja aprovado também pelo Senado, o projeto pode beneficiar diretamente o ex-presidente. De acordo com o relator da proposta, a redução pode levar a uma pena em regime fechado de até dois anos e quatro meses, bem abaixo da condenação atual.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde o dia 22 de novembro. Ele foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Antes disso, cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto.