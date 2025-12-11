Após Moraes determinar perícia, defesa de Bolsonaro quer ultrassom para comprovar necessidade de cirurgia

247 - A defesa de Jair Bolsonaro solicitou que o ministro Alexandre de Moraes autorize a realização de um ultrassom para confirmar o diagnóstico de hérnia inguinal bilateral e reforçar a necessidade de cirurgia recomendada pelos médicos. O pedido surge em meio às discussões sobre a atualização dos exames apresentados. As informações são do G1.

A solicitação dos advogados foi feita após Moraes determinar que a Polícia Federal realize uma perícia médica oficial para avaliar se há necessidade comprovada de intervenção cirúrgica. O ministro questionou o fato de os laudos entregues pela defesa terem sido feitos há mais de três meses.

Defesa quer exame dentro da PF para agilizar processo

No pedido protocolado nesta quinta-feira (11), os advogados pedem que o exame seja feito na própria Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro está preso desde 25 de novembro pela tentativa de golpe de Estado. Segundo a defesa, a realização do procedimento no local permitiria acesso imediato às imagens e ao laudo.

O documento afirma: “Trata-se de procedimento não invasivo, rápido, que não exige sedação ou estrutura hospitalar, podendo ser plenamente realizado in loco, garantindo, assim, que as imagens e laudos correspondentes sejam disponibilizados imediatamente à Polícia Federal para subsidiar a perícia já determinada por Vossa Excelência”.

Exames antigos motivam novo pedido

Os advogados defendem que um ultrassom atualizado seria essencial para não atrasar a perícia oficial. De acordo com a petição, “a ideia é justamente suprir a atualidade dos exames [...] e facilitar a pronta conclusão da perícia oficial, sem qualquer impacto no fluxo decisório estabelecido”.

A defesa indicou o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli para realizar o procedimento e pediu que o STF trate a solicitação com caráter de urgência.