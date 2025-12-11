Carlos Bolsonaro deixa Câmara do Rio e mira o Senado por Santa Catarina

247 - Carlos Bolsonaro (PL-RJ) anunciou, na abertura da sessão plenária desta quinta-feira (11), que deixará seu mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026. As informações são do R7.

Renúncia anunciada em plenário

Ao justificar a decisão, Carlos afirmou que a mudança atende a um chamado político que não poderia cumprir permanecendo no Rio. “Parto desta cidade com o coração cheio de saudade, mas com a serenidade de quem sabe que está atendendo a uma missão maior. [...] Não é uma fuga, é a continuidade de uma luta”, declarou.

Movimento nacional

O vereador agradeceu aos eleitores e disse que leva consigo a experiência acumulada na Câmara Municipal. “Vou cumprir um chamado que não poderia realizar daqui. Levo comigo o Rio, sempre, mas agora preciso contribuir em outra trincheira, agregando a um movimento nacional”, afirmou.

Menção ao pai e às disputas judiciais

Carlos também mencionou o pai, Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Em sua fala, classificou o processo como “repleto de contradições, vícios e interpretações políticas”. “Hoje, ele enfrenta uma vida injusta. Bolsonaro está preso, mas não derrotado. Derrotado está quem abandona seus princípios. A Justiça, cedo ou tarde, abrirá a porta que querem manter fechada”, completou.