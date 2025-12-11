Carlos Bolsonaro prepara renúncia e deve deixar a Câmara do Rio na próxima semana

247 - Carlos Bolsonaro deve oficializar sua carta de renúncia ao mandato de vereador no Rio de Janeiro até sexta-feira (12), abrindo caminho para sua transferência política e pessoal para Santa Catarina, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Auxiliares da Câmara Municipal afirmam que Carlos participará de sua última sessão deliberativa nesta quinta-feira (11). A segunda-feira (15) marcará seu derradeiro expediente na Casa, antes de passar o mandato à bolsonarista e ex-deputada estadual Alana Passos.

A renúncia vinha sendo preparada desde outubro, quando o vereador decidiu concentrar esforços na futura campanha ao Senado por Santa Catarina. Para isso, ele já escolheu um apartamento em São José, município da região metropolitana de Florianópolis. A mudança representa também uma opção de estilo de vida: diferente do irmão Jair Renan, residente em Balneário Camboriú, Carlos preferiu uma cidade industrial, sem grande fluxo turístico, porém marcada pela presença de clubes de tiro, espaço onde mantém forte inserção política e social.

Com a transição encaminhada, a expectativa é que Alana Passos assuma o posto logo após a formalização da renúncia, garantindo a continuidade da representação do grupo bolsonarista na Câmara do Rio. A movimentação encerra um ciclo de Carlos Bolsonaro na política carioca e inaugura sua aposta no cenário eleitoral catarinense.