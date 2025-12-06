Bolsa despenca com pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e Carlos minimiza: "normal"

247 - O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) declarou apoio à indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como nome do PL para a disputa presidencial de 2026. Durante agenda em São Paulo, o vereador afirmou que a decisão de Jair Bolsonaro (PL) foi comunicada à família sem maiores explicações e que todos irão respaldá-la.

Nos primeiros comentários públicos após a divulgação, Carlos minimizou a reação adversa do mercado financeiro. O dólar disparou 2,33% e a Bolsa recuou 4,30% nesta sexta-feira (5), após o anúncio do apoio de Jair Bolsonaro ao nome de Flávio. Para o vereador, a resposta dos agentes econômicos está ligada exclusivamente à expectativa de manutenção de lucros elevados. “O mercado está muito bem, quase 15% ou mais de 15% de juros. E, quando você traz algum nome que possa reduzir essa margem de lucros, é lógico que o mercado fica preocupado. O mercado está preocupado com o dinheiro, não está preocupado com o público”, afirmou.

Carlos, que participou de uma homenagem na Alesp ao lado do deputado federal Mário Frias (PL-SP), disse não ter detalhes sobre a escolha do irmão para concorrer ao Planalto. “Eu só sei que meu pai decidiu e a gente vai apoiar. E é por aí, mas detalhes eu não posso dar para vocês porque, infelizmente, eu não tenho informação”, declarou. Segundo ele, a confirmação da decisão veio por meio do advogado de Jair Bolsonaro. “Fiquei sabendo pelo advogado do meu pai que meu pai deu essa decisão lá de Brasília".

O vereador afirmou ainda não ver motivo de preocupação com possíveis resistências no Centrão, grupo que demonstra preferência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como alternativa presidencial. “Não estou preocupado com o centrão, não. O que o Bolsonaro decidir está decidido”, disse. Ele fez questão de reforçar a proximidade com o governador paulista. “Eu tenho certeza de que o Tarcísio é um aliado nosso, é um amigo nosso, e acho que, se tiver algum problema — ou se tiver, acredito que não tenha —, todo mundo vai se alinhar para uma linha como o Tarcísio”, afirmou. “Deixo um grande abraço para ele".

Durante o evento na Alesp, Mário Frias comemorou a escolha de Flávio e pediu união em torno do senador. Segundo ele, a decisão de Jair Bolsonaro representa uma mensagem clara: “O recado [com a indicação] é o seguinte: união, sim, desde que seja em torno de Jair Bolsonaro”.