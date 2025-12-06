Banqueiro se revolta e diz que Jair Bolsonaro aplicou golpe na direita

247 – A sexta-feira provocou uma onda de choque na Faria Lima após Jair Bolsonaro, preso preventivamente e condenado por tentativa de golpe de Estado, anunciar a candidatura do filho Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A avaliação foi publicada pelo jornal Brazil Journal, em artigo assinado por Ricardo Lacerda, uma das vozes mais influentes da Faria Lima. Ele compara o momento à exaustão institucional descrita por Marco Túlio Cícero nas Catilinárias, evocadas no início do texto como símbolo de alerta diante da ousadia desmedida do ex-presidente.

O gesto inesperado de Bolsonaro derrubou a Bolsa, disparou juros e valorizou o dólar, num recado claro de nervosismo dos mercados. A operação também atropelou o governador Tarcísio de Freitas, afilhado político do ex-presidente e nome preferido do centro, da direita e do ambiente financeiro para a disputa de 2026.

Do interior de sua cela, destaca Lacerda, Bolsonaro se move para ampliar seu poder de barganha diante da iminência de cumprir a pena de 27 anos, mantendo o padrão de agir apenas em benefício próprio.

Da irrelevância ao caos: Bolsonaro volta sua artilharia contra a própria direita

O autor relembra que Bolsonaro foi, durante décadas, um político sem expressão, projetado à força pela onda de antipetismo. Seus acertos, afirma, ocorreram muito mais por omissão — ao delegar a áreas como economia, infraestrutura e agricultura — do que por mérito próprio.

Desde a derrota para o presidente Lula em 2022, Bolsonaro e sua família teriam passado a sabotar o país de forma sistemática. O 8 de janeiro, independentemente de ter sido uma tentativa de golpe articulada ou uma operação amadora, enfraqueceu setores que defendem uma direita democrática.

Desprezo institucional se tornou ataque direto à democracia

O texto recupera episódios emblemáticos que revelam o desprezo dos Bolsonaros pelas instituições:

a frase de que, para fechar o Supremo, “basta um soldado e um cabo”;

a apologia à tortura no voto pelo golpe de Estado contra Dilma Rousseff;

a fuga de Eduardo Bolsonaro ao exterior para atacar o sistema institucional brasileiro e pedir retaliações à economia nacional.

Segundo Lacerda, a conduta da família evoluiu do desrespeito à democracia para uma verdadeira traição à Pátria.

Intervenção de Bolsonaro ameaça destruir a própria oposição

Para o articulista, a tentativa de impor Flávio Bolsonaro como candidato da direita configura um “golpe” interno que tende a implodir o campo conservador e entregar de bandeja mais cinco anos de governo Lula.

Ele afirma que imaginar um novo ciclo presidencial da família Bolsonaro, já derrotada mesmo dentro do Palácio do Planalto e envolvida em inúmeros escândalos, “é absoluta insanidade”.

Lacerda recorda que Tarcísio de Freitas, ao criticar o presidente, afirmou que “já passou da hora de Lula parar há muito tempo”. E sugere que o governador repita a frase a Bolsonaro: “Se quiser fazer um favor ao Brasil, sai de cena.”

O artigo conclui que o país precisa de uma liderança conservadora com força e personalidade para enfrentar a crise fiscal, o avanço do crime organizado e a corrosão moral das instituições — alguém acima daqueles que, segundo ele, “buscam lamber as sobras do bolsonarismo”.

“Que Deus ajude o Brasil”, encerra Ricardo Lacerda.