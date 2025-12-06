"Deus te abençoe", diz Michelle, após anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro

247 – A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) declarou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026. A informação foi publicada Folha de S.Paulo. Pelas redes sociais, Michelle compartilhou a nota oficial do PL e enviou uma mensagem direta ao enteado, pedindo bênçãos para a nova missão política. “Que Deus te abençoe Flávio Bolsonaro, nesta nova missão pelo nosso amado Brasil. Que o Senhor te dê sabedoria, força e graça em cada passo, e que a mão d'Ele conduza o teu caminho para o bem da nossa nação”, escreveu.

O apoio de Michelle veio poucas horas depois de Flávio anunciar que foi escolhido pelo pai para disputar a Presidência em 2026. Em texto publicado nas redes sociais, o senador declarou que não pretende ficar de “braços cruzados” e que recebeu de Bolsonaro “a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”.

Ele também recorreu à linguagem religiosa ao comentar a pré-candidatura:

“Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada”, afirmou.

Crise familiar recente voltou ao centro do debate

A manifestação de Michelle ocorre após uma semana marcada por tensões entre ela e os filhos do ex-presidente. Flávio e os irmãos Eduardo, Carlos Bolsonaro e Jair Renan protagonizaram uma disputa pública com a madrasta depois de ela criticar o apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará.

Na terça-feira (2), ao visitar o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, Flávio afirmou ter pedido desculpas a Michelle e garantiu que o episódio não se repetirá. Mais tarde, no mesmo dia, o senador disse que a ex-primeira-dama integra “o núcleo duro” do PL.