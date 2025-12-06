Flávio Bolsonaro abre negociação e pede anistia para seu pai

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), recém-lançado como pré-candidato à Presidência em 2026, anunciou o início das negociações políticas em defesa de uma anistia para seu pai, Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado e atualmente preso. “Tomada a decisão ontem, hoje começo as negociações! O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano!”, escreveu o parlamentar em sua conta na rede X (antigo Twitter). “Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas, vamos unir a direita!”, completou.

Tomada a decisão ontem, hoje começo as negociações!



O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-lula é aprovar a anistia ainda este ano!



Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas, vamos unir a… pic.twitter.com/u05dFpSqHu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 6, 2025

A declaração de Flávio ocorre um dia após ele confirmar publicamente, em entrevista ao site Metrópoles, que foi escolhido por Jair Bolsonaro para ser o candidato do bolsonarismo à Presidência da República. “É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, afirmou o senador.

O anúncio provocou fortes reações no mercado financeiro. A notícia derrubou o Ibovespa em mais de 4%, fez o dólar subir cerca de 3% e elevou as taxas dos DIs em mais de 50 pontos-base. Investidores interpretaram a decisão como um golpe nas chances de aliança entre centro e direita em torno de uma candidatura mais moderada, como a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) — considerado o favorito do mercado.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou à Reuters que foi informado por Flávio sobre a escolha feita por Jair Bolsonaro. “Confirmado. Flávio me disse que o nosso capitão ratificou sua candidatura. Bolsonaro falou, está falado. Estamos juntos”, declarou.

Economistas ouvidos pela agência afirmaram que a escolha “implodiu” possíveis composições políticas entre a direita e o centro liberal. “Ainda é cedo para cravar, mas a decisão ‘implode’ possíveis alianças entre centro e direita para o ano que vem. O mercado apostava em Tarcísio para construir essas alianças e pavimentar a vitória da direita em 2026, mas agora cabe avaliar se Flávio Bolsonaro consegue reunir esse amplo espectro político”, disse André Perfeito, da Garantia Capital.

Em resposta às críticas, Flávio afirmou que seu programa econômico será “previsível e elaborado por pessoas muito sérias” e que já conversou com Tarcísio de Freitas, que teria manifestado apoio e respeito à sua candidatura.

A nova ofensiva política do senador busca unir a direita em torno da anistia de Jair Bolsonaro — movimento que marca o início de uma campanha voltada não apenas à disputa eleitoral, mas também à tentativa de reabilitar judicialmente o ex-presidente, que segue inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).