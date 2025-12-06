Joice Hasselmann se revolta com escolha de Flávio Bolsonaro e o chama de “ladrão das rachadinhas”

247 – A ex-deputada Joice Hasselmann voltou a atacar o bolsonarismo ao ironizar e criticar duramente a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo nome do filho, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para disputar a Presidência da República em 2026. O vídeo foi publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (5/12) e, nele, ela o chamou de "ladrão das rachadinhas".

Bolsonaro escolhe Flávio como candidato para enfrentar Lula em 2026. Vai ser burro assim na baixa da égua pic.twitter.com/SG4qEYrVvR — Joice Hasselmann🇮🇱 (@joicehasselmann) December 5, 2025

Joice classificou a decisão como “mais uma estupidez” do ex-mandatário e afirmou que Bolsonaro “furou o barquinho” do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), considerado pela ex-parlamentar um nome mais moderado e mais competitivo para o Planalto.

“Idiota completo”: Joice critica Bolsonaro e o clã

No vídeo, a ex-deputada dispara contra o ex-presidente e o grupo que o acompanha:

“Essa extrema direita bolsonarista é burra mesmo e dá provas de sua burrice a cada dia que passa. […] [Bolsonaro] é um idiota completo. O presidiário está lá, na Polícia Federal, fazendo lambança e deixando todo o empresariado e o mercado de cabelo em pé porque […] todos estavam apontando Tarcísio de Freitas como candidato à Presidência da República.”

Joice também afirmou que o sobrenome Bolsonaro enfrenta forte rejeição e relembrou polêmicas associadas a Flávio, como o caso das “rachadinhas”:

“O Bolsonaro é completamente louco. Ele é doido de pedra. O Centrão não queria nem um nome para vice com o sobrenome Bolsonaro.”

A reação de Joice veio depois de Flávio Bolsonaro confirmar ter sido escolhido pelo pai como candidato do Partido Liberal (PL) ao Planalto em 2026. A manifestação ocorreu após revelação da coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles, de que Bolsonaro — preso na carceragem da Polícia Federal em Brasília — havia comunicado a decisão a aliados próximos.

A escolha adiciona novas tensões à disputa presidencial, aprofundando debates sobre a viabilidade eleitoral da família e sobre o impacto do escândalo das rachadinhas no desempenho do senador.