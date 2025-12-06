"Bolsonaro é o maior cabo eleitoral de Lula", diz Amoêdo

247 – O ex-presidente do partido Novo, João Amoêdo, afirmou que Jair Bolsonaro, ao anunciar a candidatura do filho Flávio Bolsonaro à Presidência em 2026, se consolida como “o maior cabo eleitoral do PT”. A declaração foi feita nesta sexta-feira (5) em postagem na rede X. Flávio confirmou ter sido indicado pelo pai — preso por tentativa de golpe de Estado e inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No texto publicado mais cedo, o senador disse: “É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”. A Reuters também informou que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, recebeu de Flávio a comunicação de que ele seria o nome escolhido por Jair Bolsonaro.

Amoêdo: “Bolsonaro é egocêntrico e individualista”

Ao comentar a movimentação, Amoêdo afirmou que o gesto do ex-presidente não surpreende. “E Bolsonaro, sem nenhuma surpresa — dado o seu perfil egocêntrico e individualista — anuncia o filho para a disputa da Presidência em 2026. O ex-presidente se consolida como o maior cabo eleitoral do PT”, escreveu.

O fundador do Novo também ironizou os governadores aliados da extrema direita: “Os governadores de direita, que se humilharam para substituí-lo, terão agora que fazer campanha para Flávio Bolsonaro, acusado de rachadinha.”

E Bolsonaro, sem nenhuma surpresa - dado o seu perfil egocêntrico e individualista - anuncia o filho para a disputa da Presidência em 2026.



O ex-presidente se consolida como o maior cabo eleitoral do PT.



Os governadores de direita, que se humilharam para substituí-lo, terão… — João Amoêdo (@joaodamoedo) December 5, 2025

“Cenário facilita a vitória de Lula”, avalia Amoêdo

Para Amoêdo, a estratégia bolsonarista acaba reforçando o campo adversário. “O cenário facilita a vitória do presidente Lula ou de outro candidato que seja endossado por ele”, afirmou.

A escolha de Flávio Bolsonaro ocorre enquanto Jair Bolsonaro segue preso por tentativa de golpe de Estado e permanece inelegível pelo TSE. Mesmo assim, o ex-presidente continua controlando a direção política da direita radical e impondo sua autoridade ao PL e aos aliados.