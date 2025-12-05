Governo vê candidatura de Flávio Bolsonaro como boa notícia para Lula

247 - O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, está confiante na força do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, expressou ele ao comentar a escolha de Flávio Bolsonaro para concorrer nas eleições de 2026.

"Lula derrotou Bolsonaro em 2022. Agora vamos derrotar o filho em 26. Só não vai desmaiar no debate, @FlavioBolsonaro!", escreveu Boulos na rede X nesta sexta-feira (5).

O jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, informou mais cedo que ministros avaliam que a escolha por Flávio como o nome da extrema direita 'torna a reeleição de Lula mais fácil'.

Mais cedo, Flávio disse que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, preso pela tentativa de golpe após as eleições de 2022, como o candidato para enfrentar o presidente Lula, favorito nas pesquisas de opinião.