      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2790 artigos

        HOME > blog

        Milicianos eufóricos com a escolha de Flávio Rachadinha

        E indicam Queiróz para vice

        Brasília (DF) - 11/09/2025 - O senador Flávio Bolsonaro (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

        Muito boa a escolha de Flávio Rachadinha Kopenhagen. Aliás, partindo de quem partiu não podia dar outra. 

        Os milicianos estão eufóricos. 

        E esperam que o vice seja Queiróz. 

        Se vivo fosse, Adriano da Nóbrega seria uma boa alternativa.

        Os seus currais eleitorais já estão a mil.

        Só a madrasta não gostou.

        Mas deverá receber um prêmio de consolação.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

