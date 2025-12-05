Milicianos eufóricos com a escolha de Flávio Rachadinha

Muito boa a escolha de Flávio Rachadinha Kopenhagen. Aliás, partindo de quem partiu não podia dar outra.

Os milicianos estão eufóricos.

E esperam que o vice seja Queiróz.

Se vivo fosse, Adriano da Nóbrega seria uma boa alternativa.

Os seus currais eleitorais já estão a mil.

Só a madrasta não gostou.

Mas deverá receber um prêmio de consolação.