Milicianos eufóricos com a escolha de Flávio Rachadinha
E indicam Queiróz para vice
Muito boa a escolha de Flávio Rachadinha Kopenhagen. Aliás, partindo de quem partiu não podia dar outra.
Os milicianos estão eufóricos.
E esperam que o vice seja Queiróz.
Se vivo fosse, Adriano da Nóbrega seria uma boa alternativa.
Os seus currais eleitorais já estão a mil.
Só a madrasta não gostou.
Mas deverá receber um prêmio de consolação.
