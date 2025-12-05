Flávio diz que foi escolhido por Jair Bolsonaro como candidato a presidente
Mais cedo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o senador lhe comunicou que foi escolhido por Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe
247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta sexta-feira (5) em publicação na rede X que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser candidato à Presidência na eleição de 2026. Bolsonaro está preso por tentativa de golpe de Estado, além de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu o parlamentar, filho do ex-presidente.
Mais cedo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse à Reuters que o senador lhe comunicou que foi escolhido por Jair Bolsonaro.