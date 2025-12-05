TV 247 logo
      Silas Malafaia crítica “amadorismo da direita” após candidatura de Flávio Bolsonaro

      Mais cedo, Flávio disse que foi escolhido por Jair Bolsonaro como o candidato para enfrentar o presidente Lula

      07/05/2025 - O ex presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

      247 - O pastor de extrema direita Silas Malafaia foi às redes sociais atacar a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso pela tentativa de golpe, de escolher seu filho e senador, Flávio Bolsonaro, para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito nas pesquisas, nas eleições de 2026. 

      "O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas", escreveu Malafaia na rede X, em uma indireta a políticos da extrema direita. "Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém. Somente isto", emendou. 

      Mais cedo, Flávio disse que foi escolhido por Jair Bolsonaro como o candidato para enfrentar o presidente Lula. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse à Reuters que o senador lhe comunicou que foi escolhido por Jair Bolsonaro.

