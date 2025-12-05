Caiado reafirma candidatura e defende indicação de Flávio Bolsonaro

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), voltou a afirmar que seguirá na disputa presidencial de 2026, mesmo após a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de apontar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu candidato.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (5), Caiado reforçou que respeita a definição do ex-presidente. Segundo ele, “é uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com sua família, e cabe a todos nós respeitá-la. Ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro”.

Apesar de reconhecer a legitimidade da indicação, o governador reafirmou que não deixará a corrida presidencial. “Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros”, declarou.

Ao longo de 2025, Caiado buscou aproximação com Jair Bolsonaro em tentativas de obter apoio político. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou visitas ao ex-presidente entre segunda-feira (24) de novembro e quinta-feira (11) de dezembro daquele ano. Entretanto, Bolsonaro acabou preso preventivamente pela Polícia Federal após violar a tornozeleira eletrônica, permanecendo detido para cumprir a pena pelo caso relacionado à trama golpista.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, celebrou publicamente a escolha do pai em uma publicação no X, reforçando o tom de missão nacional. “É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, escreveu. O senador acrescentou: “Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada”.