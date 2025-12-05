Ibovespa tem maior queda desde 2021 com pré-candidatura de Flávio Bolsonaro; dólar dispara

247 - O Ibovespa desabou mais de 4% nesta sexta-feira (5), na maior queda em um dia desde fevereiro de 2021, em correção desencadeada pelo anúncio de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi escolhido pelo pai para ser candidato a presidente da República em 2026, informou a agência Reuters.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 4,31%, a 157.369,36 pontos, após avançar a 165.035,97 na máxima do dia, renovando topo histórico. No pior momento, recuou a 157.006,61 pontos.

O dólar disparou no Brasil e voltou a fechar acima dos R$ 5,40 nesta sexta-feira, com o mercado reagindo negativamente ao anúncio.

O dólar à vista fechou aos R$ 5,4346, com forte alta de 2,34% -- o maior avanço percentual desde 10 de outubro deste ano, quando a moeda disparou 2,39% em meio ao mau humor do mercado com a política fiscal do governo. No ano, porém, a divisa acumula perdas de 12,05%.