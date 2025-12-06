União Brasil não deve apoiar Flávio Bolsonaro em 2026, sinaliza Rueda

247 - O União Brasil não deve apoiar a já anunciada candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026. A indicação foi feita pelo presidente nacional da legenda, Antonio Rueda, em publicação nas redes sociais.

Flávio, filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL), anunciou na última sexta-feira (5) que foi escolhido pelo ex-presidente para liderar o projeto político do bolsonarismo rumo ao Palácio do Planalto. O comunicado repercutiu rapidamente e provocou reações entre dirigentes partidários, especialmente no União Brasil, que mantém o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato.

Sem mencionar nominalmente o senador, Rueda criticou o ambiente de polarização e reiterou que o partido — e a federação que integra com o PP — pretende seguir outro caminho. Em publicação, afirmou: "Os últimos acontecimentos apenas reforçam o que sempre defendemos: em 2026, não será a polarização que construirá o futuro, mas a capacidade de unir forças em torno de um projeto sério, responsável e voltado para os reais interesses do povo brasileiro".

Co-presidente da Federação União Progressista ao lado do senador Ciro Nogueira (PP-PI), ele reforçou a necessidade de união e diálogo entre diferentes correntes políticas. Vamos focar no Brasil, nas pautas das nossas bancadas estaduais, no diálogo maduro entre diferentes visões e na agenda que de fato transforme a vida das pessoas. É hora de olhar para frente e construir, juntos, o melhor caminho para o nosso país".

Com Caiado já posicionado como pré-candidato, a sinalização de Rueda consolida a estratégia do União Brasil para a disputa presidencial e adiciona um novo componente ao cenário político, que observa como o PL deverá reorganizar sua articulação diante da resistência de partidos ao nome de Flávio.