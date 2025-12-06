Aliados de Tarcísio veem candidatura presidencial de Flávio com desconfiança

247 - A movimentação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que anunciou ter sido escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), como seu herdeiro político para a eleição presidencial de 2026, provocou surpresa e desconfiança no entorno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, o chefe do Executivo paulista foi avisado da declaração apenas na véspera, sem ter sido preparado para a guinada estratégica do clã.

Aliados próximos de Tarcísio interpretam com cautela a possibilidade de uma candidatura presidencial de Flávio. Até o fim de setembro, quando o governador teve seu último encontro com Jair Bolsonaro, o senador mantinha planos de tentar a reeleição ao Senado, enquanto a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro era cogitada como possível vice em uma chapa presidencial.

Nos bastidores, a avaliação é de que o cenário ainda pode mudar substancialmente até 2026. A fala pública de Flávio, ao mencionar ter recebido do pai a “missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, não traz referência direta a uma candidatura ao Planalto, o que reforça a leitura de que o movimento pode ter múltiplas funções políticas.

Para aliados de Tarcísio, a iniciativa de Jair Bolsonaro busca, antes de tudo, assegurar o protagonismo da família, mesmo com o ex-presidente preso, ao mesmo tempo em que impede que Michelle Bolsonaro concentre esse espaço de liderança na direita. Além disso, a hipótese de uma “pré-candidatura” serviria como instrumento de pressão sobre o Centrão e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o objetivo de aprovar a anistia mediante um acordo mais amplo que una a direita em torno de outro nome respaldado pelo bolsonarismo.

Mais adiante, a estratégia poderia incluir a composição de uma chapa envolvendo o próprio Flávio ou alguma outra figura validada por Jair Bolsonaro. Entre aliados de Tarcísio, prevalece uma convicção: o governador não disputará a Presidência contra um Bolsonaro em 2026. Para que sua eventual candidatura seja viabilizada, será necessária uma articulação política complexa que leve em conta os interesses do clã, um processo que apenas começa e cujo desfecho permanece incerto.