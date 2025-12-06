Tarcísio aparece nas redes e não se pronuncia sobre candidatura de Flávio Bolsonaro

247 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), rompeu o silêncio na manhã deste sábado, 6 de dezembro, mas sem fazer qualquer referência à escolha de Flávio Bolsonaro como candidato do bolsonarismo à Presidência em 2026 — decisão tomada por Jair Bolsonaro, que está preso por tentativa de golpe de Estado e inelegível. Ignorando a disputa que abalou o campo da direita e provocou forte impacto no mercado financeiro, Tarcísio publicou nas redes sociais apenas uma mensagem de exaltação ao BOPE do Rio de Janeiro, desviando por completo do tema que domina o debate político desde ontem.

“Recebo a medalha do BOPE com respeito e honra por tudo o que ela representa: o amor e a coragem de homens que estão dispostos a dar a própria vida para garantir a segurança dos cidadãos de bem. A última operação no Rio de Janeiro os testou ao limite, mas, mais uma vez, provaram o seu valor e não recuaram diante do inimigo. Fica aqui a minha gratidão e a minha melhor continência ao Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, a todos que continuam lutando por um Rio e por um Brasil melhor, e também àqueles que tombaram na missão e se sacrificaram por esta causa. Obrigado também ao governador Cláudio Castro, que não baixou a guarda diante do desafio de devolver a verdadeira liberdade e soberania aos fluminenses”, escreveu Tarcísio.

A publicação surge em meio ao turbilhão político provocado pela confirmação de que Jair Bolsonaro decidiu escantear o governador paulista — preferido do mercado financeiro — e impor o nome do filho mais velho, Flávio Bolsonaro, como representante do bolsonarismo em 2026. O anúncio, revelado inicialmente pelo Metrópoles e confirmado à Reuters, derrubou o Ibovespa em mais de 4%, fez o dólar subir mais de 3% e elevou as taxas futuras de juros.

Investidores e analistas viram a escolha como um obstáculo à construção de alianças entre a direita e o centro liberal, já que Flávio Bolsonaro tem menos capacidade de atrair o eleitorado moderado. Economistas classificaram a decisão como um movimento que “implode” as articulações para 2026 e enfraquece o eixo político que tinha Tarcísio como opção mais competitiva contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Enquanto aliados do bolsonarismo, como Fábio Wajngarten, intensificam ataques ao entorno político do governador paulista — afirmando que a equipe de Tarcísio “nunca respeitou” e “nunca valorizou” Jair Bolsonaro — o governador mantém-se em silêncio absoluto sobre sua própria exclusão do projeto presidencial da direita.

Ao optar por uma mensagem institucional e distanciada da crise, Tarcísio passa a imagem de quem tenta evitar um confronto direto com o bolsonarismo, mesmo após ter sido claramente preterido pelo grupo político ao qual dedicou seu capital eleitoral. A ausência de pronunciamento direto aprofunda as dúvidas sobre seu papel e seu futuro na corrida eleitoral de 2026.