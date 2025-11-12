Caminhão suspeito de carregar bomba bloqueia o Rodoanel

247 - Um caminhão suspeito de transportar uma bomba bloqueou completamente o sentido litoral do Rodoanel Mário Covas (SP-021) nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (12). O veículo, que seguia no sentido Dutra, permanece atravessado na pista desde pouco antes das 5h30, impedindo totalmente o tráfego no trecho.

Segundo informações publicadas pelo UOL, o alerta foi dado à Polícia Militar por volta desse horário, quando o motorista teria feito “falas desconexas” ao acionar o socorro. O homem, que está sozinho dentro do caminhão, afirmou às autoridades que há um artefato explosivo no interior do veículo.

De acordo com imagens aéreas exibidas pela TV Globo, o para-brisa da carreta apresenta marcas que parecem ser de tiros. As equipes especializadas da PM e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram enviadas ao local para realizar a verificação e garantir a segurança da área. O trecho segue interditado, e o congestionamento já se estende do km 44 até antes do km 30.

O caminhão partiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ainda não há informações sobre o tipo de carga transportada.

A empresa, que atua no transporte de mercadorias entre Brasil, Bolívia e Paraguai, também realiza operações para Chile e Argentina. Ela possui sedes em São Bernardo do Campo (SP), Corumbá (MS) e Foz do Iguaçu (PR).

Por volta das 8h, uma das faixas do sentido capital também foi bloqueada para ampliar o perímetro de segurança. As autoridades orientam os motoristas a evitarem a região e buscarem rotas alternativas até a liberação total da via.