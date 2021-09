Carlos Bolsonaro reage à quebra de sigilo pelo Judiciário e diz que é ação de "perdedores" e "frustrados"

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de autorizar a quebra dos sigilos bancário e fiscal dele foi uma medida de "perdedores" e "frustrados". O parlamentar é suspeito de praticar rachadinha e nomear "funcionários fantasmas". De acordo com as investigações, desde 2001, ele empregou no gabinete dele 17 pessoas, que tinham laços familiares com outro funcionário.

"Na falta de fatos novos, requentam os velhos que obviamente não chegaram a lugar nenhum e trocam a embalagem para empurrar adiante a narrativa. Aos perdedores, frustrados por não ser o que sempre foram, restou apenas manipular e mentir. É o que mais acusam e o que mais fazem!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O nome "Carluxo" bombou na rede social após a decisão do TJ do Rio. A maioria dos internautas comemorou a ação e destacou a contradição entre o discurso anticorrupção da família Bolsonaro e as investigações do Judiciário.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE