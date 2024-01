Carlos Jordy é intimado a depor à Polícia Federal sobre incitação ao 8 de janeiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Alvo nesta quinta-feira (18) da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) foi intimado a depor à Polícia Federal (PF). Além das buscas e apreensões contra o parlamentar, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que os agentes tomassem depoimento do parlamentar. A oitiva está marcada para as 11h desta quinta e deverá ocorrer na sede da PF no Rio de Janeiro, de acordo com a GloboNews.

Mensagens obtidas pelos investigadores mostram que Jordy teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. As autoridades policiais acreditam que as mensagens trocadas pelo deputado Carlos Jordy podem ter servido como "atos preparatórios" para os eventos ocorridos em 8 de janeiro do ano passado. De acordo com Camila Bomfim, do g1, "Jordy trocou mensagens sobre bloqueios de rodovias e sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. O parlamentar participava de grupos de mensagens, ora atuando como mentor, ora como articulador. E se valia da força política para garantir poder de mobilização".

continua após o anúncio

Carlos Jordy se manifestou pelas redes sociais sobre os mandados de busca e apreensão em seus endereços e classificou a ação da PF como autoritarismo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: