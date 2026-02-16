Carnaval na Baixada Santista tem distribuição de preservativos e testes de HIV

247 - A Baixada Santista intensificou as ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) durante a programação de Carnaval, com distribuição gratuita de preservativos, autotestes de HIV e orientação à população em diferentes pontos das cidades da região. As medidas acompanham o aumento da circulação de foliões e buscam ampliar o acesso à informação e à proteção.

Segundo o Ministério da Saúde, as ISTs são transmitidas principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas. Entre as mais conhecidas estão HIV, HPV, sífilis, gonorreia e hepatites virais B e C. As prefeituras da região estruturaram atendimentos móveis, tendas educativas nas praias e disponibilização de medicamentos de prevenção ao HIV, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Pós-Exposição (PEP).

Guarujá distribui kits com autoteste de HIV

Em Guarujá, mais de 300 kits com autoteste de HIV, preservativos e gel lubrificante estão sendo distribuídos pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Móvel até quinta-feira (20). A cidade também oferece gratuitamente a PrEP no CTA do Jardim Boa Esperança.

A PEP, indicada em situações de possível exposição ao vírus, está disponível em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Pronto-Socorros do município.

As ações acompanham a agenda de blocos e bandas, como o Bloco do Saruê, no sábado (14), das 14h às 17h; a Banda do Grêmio, no mesmo dia, das 18h às 20h; a Banda Pitangueiras, no domingo (15), das 12h às 16h; e o Bloco Funchal Folia, das 17h às 22h. Também há programação na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), em diferentes horários.

São Vicente mantém tenda na Praia do Itararé

Em São Vicente, uma tenda de orientação sobre ISTs funciona na Praia do Itararé, das 9h às 15h, até segunda-feira (16). Profissionais do CTA Betinho realizam a entrega de preservativos e materiais informativos.

O município dispõe ainda de um Serviço de Assistência Especializada (SAE), no Centro, que oferece acompanhamento a pacientes com ISTs, incluindo crianças com HIV e toxoplasmose congênita. O serviço fornece fórmula láctea para bebês de mães que vivem com HIV. Para atendimento, é necessário apresentar documento com foto e encaminhamento médico ou exames laboratoriais.

Praia Grande mantém PEP 24 horas

Em Praia Grande, a PEP é oferecida gratuitamente no Pronto-Socorro Central, no bairro Guilhermina, e nas UPAs Quietude e Samambaia, com atendimento 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

Ao longo do ano, preservativos e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C estão disponíveis no Centro de Testagem, Aconselhamento e Prevenção (CTAP), no bairro Boqueirão. Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h30. O CTAP encaminha pacientes ao Serviço de Atendimento Especializado (SAE), que conta com equipe multidisciplinar.

Bertioga cria “Pontos de Prevenção”

Em Bertioga, a campanha foi realizada até sábado (14), com distribuição de preservativos, gel lubrificante, autotestes de HIV e orientações sobre PrEP e PEP na orla da Praia da Enseada. Estabelecimentos comerciais também passaram a funcionar como “Pontos de Prevenção”, iniciativa do Centro de Infectologia de Bertioga (Cibe), oferecendo gratuitamente os mesmos itens.

Cubatão e Mongaguá reforçam distribuição

Em Cubatão, preservativos masculinos e femininos podem ser retirados 24 horas por dia no Pronto-Socorro Central, na UPA e no Hospital Municipal. Em casos de rompimento do preservativo, a PEP está disponível no Pronto-Socorro Central e na UPA.

Mongaguá anunciou a distribuição de 36 mil preservativos masculinos, 3 mil femininos e 150 autotestes de HIV, além de gel lubrificante e panfletos educativos, na Praça Dudu Samba e nos blocos carnavalescos. A expectativa é conscientizar mais de 15 mil pessoas sobre ISTs, além de dengue, Covid-19 e doenças sazonais.

Itanhaém leva ações às praias e ao centro

Em Itanhaém, o Centro de Infectologia de Itanhaém (CINI) realizou ações preventivas no final de semana. Pela manhã, recipientes com preservativos masculinos são deixados nas praias do Cibratel, Sonho, Pescadores, Suarão e na Orla do Centro. À noite, a distribuição ocorre na região central, incluindo orla, calçadão e ladeira.

As iniciativas reforçam a oferta de métodos de proteção e diagnóstico durante o período de maior movimentação turística na região.