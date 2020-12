Caso das rachadinhas: STJ deve retomar julgamento de Flávio Bolsonaro na próxima semana

O STJ deve retomar na próxima semana o julgamento do caso das "rachadinhas" envolvendo Flávio Bolsonaro, já denunciado pelo MP-RJ edit

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve retomar na próxima semana o julgamento do caso das "rachadinhas" envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

Entre os recursos está um pedido feito pela defesa do parlamentar para a anulação das decisões do juiz da primeira instância, Flávio Itabaiana. O magistrado autorizou quebras de sigilo e buscas em endereços ligados ao senador, além da prisão de Fabrício Queiroz, que trabalhava para o senador quando este ocupava um mandato na Assembleia Legislativa do Rio.

Caso o STJ aceite o pedido, a denúncia apresentada contra Flávio, Queiroz e mais 15 pessoas pelo Ministério Público do Rio perderá a validade.

Queiroz foi preso no dia 18 de junho em Atibaia (SP), onde estava escondido em um imóvel que pertence a Frederick Wassef, então advogado de Flávio - depois ele deixou a defesa do parlamentar.

Segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz fez movimentações financeiras atípicas. Foram R$ 7 milhões de 2014 a 2017, apontaram cálculos do órgão.

De acordo com extratos bancários de Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) depositou 21 cheques na conta de Michelle, entre 2011 a 2016, totalizando R$ 72 mil. Márcia Aguiar depositou outros seis, totalizando R$ 17 mil.

