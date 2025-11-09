Castro vai à Conib e ataca Boulos por crítica à chacina

247 - Em evento da Confederação Israelita do Brasil (Conib), em São Paulo-SP, o governador do Rio de Janeiro resolveu sair em defesa da chacina policial do último dia 28, na capital fluminense, que resultou em 121 mortos e gerou a condenação unânime de organizações de defesa dos direitos humanos. A ação teve como alvo declarado a facção criminosa Comando Vermelho.

Na convenção da organização pró-Israel, realizada no sábado (8), Castro também aproveitou para disparar ataques ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O próprio presidente condenou, na última semana, o que chamou de "matança" "desastrosa".

O alvo de Castro foi o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, que, mais cedo no mesmo dia, durante um protesto que contou com integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), acusou Castro de "fazer demagogia com [o] sangue" da chacina nas mãos. “Esse é um paspalhão”, disparou o governador do RJ no evento da Conib.